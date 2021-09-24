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Тренер «Вереса»: «Хотелось бы подобраться к Кубку как можно ближе»

Вирт прокомментировал проход «Оболони» на стадии 1/16 финала
Футбол Кубок Украины по футболу
17:08
Тренер «Вереса»: «Хотелось бы подобраться к Кубку как можно ближе»
Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился с пресс-службой УАФ мыслями после прохода «Оболони» в 1/16 финала Кубка Украины (1:0).

«Оболонь» произвела приятное впечатление своей бойцовской натурой, агрессивностью в наступлении. Чтобы взять верх, пришлось приложить немало усилий. Хотя справедливости ради следует уточнить, что по сравнению с последним календарным матчем в чемпионате мы провели сразу семь замен. И радует, что игроки, скажем так, ротации не подвели.

Кстати, второй тайм после удаления Михаила Гечева «Вересу» пришлось играть в меньшинстве, однако это не выбило моих подопечных из колеи, а только заставило мобилизоваться. Когда же в конце поединка мы добавили обороты, то хозяева оказались к этому не готовы.

В одной из атак Михаил Шестаков заработал пенальти, и хотя его первый удар с 11-метровой отметки вратарь «пивоваров» парировал, наш нападающий первым оказался на добивании. Конечно, я рад за подопечных, а больше всего – за Шестакова, ведь перед матчем стало известно, что жена подарила ему сына. И он отметил это событие победным голом.

С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде? Об этом еще не думал, потому что на очереди – важное противостояние с «Шахтером» в чемпионате УПЛ. Но я не скрываю, что очень хочется подойти к почетному трофею поближе...

В следующей стадии соревнований «Верес» сыграет против «Ворсклы».

Сергей Стаднюк
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