Тренер «Вереса»: «Хотелось бы подобраться к Кубку как можно ближе»

Юрий Вирт / Фото - НК Верес

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился с пресс-службой УАФ мыслями после прохода «Оболони» в 1/16 финала Кубка Украины (1:0).

Кстати, второй тайм после удаления Михаила Гечева «Вересу» пришлось играть в меньшинстве, однако это не выбило моих подопечных из колеи, а только заставило мобилизоваться. Когда же в конце поединка мы добавили обороты, то хозяева оказались к этому не готовы.

В одной из атак Михаил Шестаков заработал пенальти, и хотя его первый удар с 11-метровой отметки вратарь «пивоваров» парировал, наш нападающий первым оказался на добивании. Конечно, я рад за подопечных, а больше всего – за Шестакова, ведь перед матчем стало известно, что жена подарила ему сына. И он отметил это событие победным голом.

С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде? Об этом еще не думал, потому что на очереди – важное противостояние с «Шахтером» в чемпионате УПЛ. Но я не скрываю, что очень хочется подойти к почетному трофею поближе...