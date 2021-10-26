Тренер «Ювентуса» назвал главных конкурентов фаворитами за чемпионство

«Зебры» в последний момент забрались в зону ЛЧ в минувшем сезоне

Массимилиано Аллегри / фото - Football Italia

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри назвал Football Italia фаворитов в гонке за чемпионство в Италии:

«Индзаги не признает этого, но «Интер» является основным претендентом на победу в Серии А. В футболе может случиться всё, что угодно, но они пока остаются главными претендентами на победу в первенстве. Рабьо восстановился после травмы. Мойзе Кин и Федерико Бернардески выбыли на неопределённый срок. Остальные спортсмены доступны. Пауло Дибала и Федерико Кьеза примут участие в воскресном матче, так что все счастливы. Дибала обладает важными техническими качествами. Он отличается от Кулушевского, но Деян провел хорошую игру в Милане. Кьеза — лучший игрок, он уже сыграл во многих играх».

Именно «нерадзурри» взяли титул в минувшем сезоне под руководством Антонио Конте, а «Ювентус» с Андреа Пирло у руля лишь в последних турах выборол себе право участвовать в Лиге чемпионов.

Команды сошлись между собой в прошлом туре, но не смогли выявить победителя.

Аллегри возглавил туринцев этим летом, и уже придумал, как использовать находящихся в его распоряжении футболистов.