Трогательный момент. Как возлюбленная встречала Месси после первого в его карьере трофея со сборной

В финале Копа Америка сборная Аргентины обыграла Бразилию. Лионель Месси, ставший лучшим игроком турнира, выиграл первый трофей со сборной в профессиональной карьере.

В аэропорту игроков национальной команды встречали их семьи. Возлюбленная капитана «альбиселесты» Антонелла Рокуццо увидев своего мужа, кинулась ему на шею и страстно поцеловала.

Lionel Messi meeting his wife for the first time after Copa America



