«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна
Трогательный момент. Как возлюбленная встречала Месси после первого в его карьере трофея со сборной
Не смогла сдержать радости увидев мужа-триумфатора
Лионель Месси с женой / фото - The Sun
В финале Копа Америка сборная Аргентины обыграла Бразилию. Лионель Месси, ставший лучшим игроком турнира, выиграл первый трофей со сборной в профессиональной карьере.
В аэропорту игроков национальной команды встречали их семьи. Возлюбленная капитана «альбиселесты» Антонелла Рокуццо увидев своего мужа, кинулась ему на шею и страстно поцеловала.
Lionel Messi meeting his wife for the first time after Copa America— TM (@TotalLeoMessi) July 11, 2021
pic.twitter.com/HWugnOrleU
Комментарии 0