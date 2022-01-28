Трубин: «У Нереса есть все данные, что касается техники и тактики»
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Вратарь высказался о работе академии клуба
Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о работе академии донецкого клуба.
– В нынешнем сезоне из молодых игроков в основе «Шахтера», кроме вас, играют Мудрик, Судаков, Корниенко. Роберто Де Дзерби доверяет молодым игрокам?
– Это результат того, как работает наша Академия. Каждый год по одному- два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера». Считаю, что эти футболисты – это будущее донецкого «Шахтера». Мне нравится, что каждый из них много работает для того, чтобы добиться новых целей.
Ранее Трубин назвал лучший и худший матчи «Шахтера» в нынешнем сезоне.
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