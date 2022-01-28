Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»

Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о работе академии донецкого клуба.

– Это результат того, как работает наша Академия. Каждый год по одному- два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера». Считаю, что эти футболисты – это будущее донецкого «Шахтера». Мне нравится, что каждый из них много работает для того, чтобы добиться новых целей.