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Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»

Вратарь высказался о работе академии клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
16:10
Трубин: «Каждый год по одному-два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера»
Анатолий Трубин / Фото: Футбол 24

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин высказался о работе академии донецкого клуба.

– В нынешнем сезоне из молодых игроков в основе «Шахтера», кроме вас, играют Мудрик, Судаков, Корниенко. Роберто Де Дзерби доверяет молодым игрокам?

– Это результат того, как работает наша Академия. Каждый год по одному- два игрока пробиваются в основной состав «Шахтера». Считаю, что эти футболисты – это будущее донецкого «Шахтера». Мне нравится, что каждый из них много работает для того, чтобы добиться новых целей.


Ранее Трубин назвал лучший и худший матчи «Шахтера» в нынешнем сезоне.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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Теги

Анатолий Трубин Шахтер Донецк

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