Стало известно, кто рассудит «Динамо» и «Днепр-1», а также «Шахтер» и «Ворсклу»
Трубин – о разгроме от «Реала»: «Не люблю оправдываться и что-то доказывать»
Голкипер «Шахтера» рассказал о своем моральном состоянии после болезненного поражения
22 октября 20:20
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин признался в своем Instagram, что ментально восстановился после разгрома в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).
Я уже отошел от тяжелого матча с «Реалом». Хотя сообщения в директе все еще делятся на два типа: одни успокаивают, другие ругают.
Не люблю оправдываться и что-то кому-то доказывать, и сейчас не буду. Просто тренируюсь еще усерднее.
Ранее «Шахтер» узнал, кто обслужит его матч 12-го тура УПЛ против «Ворсклы».
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