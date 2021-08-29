Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле
Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем состоянии после травмы:
«В пятницу вечером мне сделали операцию (20 августа – прим.). В субботу с утра мне сделали перевязку. И все. Сказали, что могу ехать домой.
Первые два дня я побыл дома, чтобы отойти от наркоза, а уже на третий день начал заниматься в зале. Первые дней 10 нужно поддерживать тонус мышц и саму силу, чтобы был одинаковая сила и тонус в обеих ногах.
Сегодня мне сняли швы. Еще есть небольшой отек, но мне все легче и легче. Со вторника я начинаю работать в бассейне, если все будет хорошо, то к пятнице начну работать на поле.
Я надеюсь, что после перерыва на сборные я вернусь в общую группу».
Голкипер пропустил прошлые три матча «Шахтера»: с «Черноморцем», «Монако» и «Минаем».
Ранее сообщалось, что вратарь может пропустить около трех месяцев, но все идет к тому, что украинец пропустит намного меньше.
Напомним, «Шахтер» поделил очки с «Минаем» в матче с тремя красными карточками.
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