Трубин перенес операцию. Голкипер рассказал, когда вернется на поле

Анатолий Трубин / фото - FootBoom

Вратарь донецкого «Шахтера» и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем состоянии после травмы:

Первые два дня я побыл дома, чтобы отойти от наркоза, а уже на третий день начал заниматься в зале. Первые дней 10 нужно поддерживать тонус мышц и саму силу, чтобы был одинаковая сила и тонус в обеих ногах.

Сегодня мне сняли швы. Еще есть небольшой отек, но мне все легче и легче. Со вторника я начинаю работать в бассейне, если все будет хорошо, то к пятнице начну работать на поле.

Я надеюсь, что после перерыва на сборные я вернусь в общую группу».