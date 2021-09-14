Цыганков – о матчах против «Баварии», «Барселоны» и «Бенфики»: «С этими командами можно играть»
Хавбек «Динамо» Виктор Цыганков поделился ожиданиями от выступлений киевской команды в Лиге чемпионов:
«По сути, мы долго не играли в Лиге чемпионов, только в том году. Можно сказать, что в этом сезоне у нас сильнее группа, но у нас уже есть опыт предыдущей Лиги чемпионов и сейчас каждый посмотрит свой уровень и какой опыт мы успели приобрести.
Пришла уверенность – все-таки мы выиграли три трофея в Украине, сыграли в Лиге чемпионов. Понимаем, что с этими командами можно играть и конкурировать. Конечно, есть ошибки, над которыми нужно работать и на этом уровне все очень четко видно. Опять-таки – на таком уровне мы редко играем, поэтому это наш шанс показать себя и посмотреть вообще, чего мы стоим.
Выход из группы? Давайте будем смотреть каждую игру, готовиться к каждому матчу по очереди. В прошлом году мы тоже думали, что можем обыграть тех, других. Можно в голове придумать много всего, а действительность такова, что есть свой уровень, а есть – мировой. Мы будем стремиться хотя бы каждый год играть на этом уровне, а очки уже будем считать потом.
Лига чемпионов – такой турнир, где ты мечтал сыграть, когда еще ребенком смотрел ее по телевизору. Есть такая возможность. Будем готовиться как команда, но у каждого игрока есть свои обязанности – будем пытаться воплотить их на футбольном поле».
Уже сегодня, 14 сентября подопечные Мирчи Луческу на «Олимпийском» сразятся с «Бенфикой».
На сайте XSPORT будет доступна текстовая трансляция противостояния. Игра состоится в 22:00.
Напомним, киевляне не выигрывали в стартовом матче ЛЧ уже 12 лет.
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