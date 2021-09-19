Цыганков публично извинился за плохую реализацию в матче с «Александрией»
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков извинился перед болельщиками после своей неудачной игры в матче 8 тура УПЛ против «Александрии» (1:0):
«На самом деле у меня очень много моментов было, у команды. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом, потому что даже у меня было столько моментов, что нужно было раньше забивать.
Очень нервная концовка, я прошу прощения. Всех поздравляю с победой».
Необычно Луческу таким злым видеть. На игроков немного кричал, на арбитров.
«Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать, поэтому только с таким настроением, и только с такой мотивацией можно побеждать в этих играх».
Было ощущение, что Кривушкин не удержал где-то игру.
«Знаете, пусть другие оценивают игру арбитра. Возможно, что где-то и потерял игру, много желтых карточек ненужных, но опять-таки, мы смотрим на свою игру. У нас было много моментов, мы должны были раньше заканчивать эту игру и все.
Хорошо, что забили в конце пенальти и выиграли».
Был пенальти, видел ли ты эпизод?
«Я не видел. Просто надеялся, что он будет».
Что изменилось в твоей игре с приходом Луческу?
«На самом деле вся команда начала лучше играть. Я, как и любой другой наш футболист, просто пытается впитывать как губка все то, что говорит Луческу. Совершенствоваться каждый день, каждую игру, каждую тренировку.
Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то у нас всех будет все хорошо в «Динамо».
Может просил меньше обыгрывать, больше обыгрывать, брать на себя игру?
«Кому-то нравится моя игра, кому-то не нравится. Много хейтеров, много доброжелателей, кому реально нравится. Главное, чтобы нравилось тренеру и приносило пользу команде».
Тем не менее, именно Цыганков на 97-й минуте встречи забил победный пенальти и принес команде победу.
Не смотря на возмущение болельщиков «Александрии», главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что 11-метровый в матче был стопроцентным.
Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией».