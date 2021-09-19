Цыганков публично извинился за плохую реализацию в матче с «Александрией»

Хавбек имел большое количество голевых шансов

Александр Караваев и Виктор Цыганков / фото - ФК Динамо

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков извинился перед болельщиками после своей неудачной игры в матче 8 тура УПЛ против «Александрии» (1:0):

«На самом деле у меня очень много моментов было, у команды. В первую очередь хочу извиниться перед болельщиками, перед тренерским штабом, потому что даже у меня было столько моментов, что нужно было раньше забивать. Очень нервная концовка, я прошу прощения. Всех поздравляю с победой».

Необычно Луческу таким злым видеть. На игроков немного кричал, на арбитров.

«Это человек, который много выиграл в своей жизни, и продолжает побеждать, поэтому только с таким настроением, и только с такой мотивацией можно побеждать в этих играх».

Было ощущение, что Кривушкин не удержал где-то игру.

«Знаете, пусть другие оценивают игру арбитра. Возможно, что где-то и потерял игру, много желтых карточек ненужных, но опять-таки, мы смотрим на свою игру. У нас было много моментов, мы должны были раньше заканчивать эту игру и все. Хорошо, что забили в конце пенальти и выиграли».

Был пенальти, видел ли ты эпизод?

«Я не видел. Просто надеялся, что он будет».

Что изменилось в твоей игре с приходом Луческу?

«На самом деле вся команда начала лучше играть. Я, как и любой другой наш футболист, просто пытается впитывать как губка все то, что говорит Луческу. Совершенствоваться каждый день, каждую игру, каждую тренировку. Если мы будем продолжать тренироваться в том же духе, то у нас всех будет все хорошо в «Динамо».

Может просил меньше обыгрывать, больше обыгрывать, брать на себя игру?

«Кому-то нравится моя игра, кому-то не нравится. Много хейтеров, много доброжелателей, кому реально нравится. Главное, чтобы нравилось тренеру и приносило пользу команде».

Тем не менее, именно Цыганков на 97-й минуте встречи забил победный пенальти и принес команде победу.

Не смотря на возмущение болельщиков «Александрии», главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что 11-метровый в матче был стопроцентным.

Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией».