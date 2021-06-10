Цыганков тренируется индивидуально. Его участие в матче с Нидерландами под вопросом

Вингер приступил к занятиям, однако вне общей группы

Виктор Цыганков / Фото - Footboom

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков занимается индивидуально. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».

Как ожидалось ранее, футболист приступил к тренировкам по прибытии команды в Бухарест. Однако он пока ограничивает беговой работой.

На данный момент сложно оценить вероятность появления игрока на поле в стартовом матче на Евро против Нидерландов. Он состоится 13 июня.

Ранее сообщалось, что физиотерапевт Цыганкова пытается восстановить игрока в расположении сборной Украины.