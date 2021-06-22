Цыганык: «Австрийцы нас просто переехали»

Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22:00
Известный эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live» прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче Евро-2020.
«Если анализировать, что произошло, то я могу охарактеризовать это одним предложением: нас в Бухаресте австрийцы просто переехали. Просто переехали, как КамАЗ, самосвал...
Мы были физически не готовы бороться с австрийцами. А это уже не физика, а психология. Большинство игроков должны пересмотреть свое отношение к сборной. Они должны понимать, что они бьются за страну.
Так в футбол играть нельзя. Это - фальшивый футбол».
Украина еще имеет шанс выйти в плей-офф.
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