Цыганык: «Австрийцы нас просто переехали»

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Известный эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live» прокомментировал поражение сборной Украины от Австрии (0:1) в матче Евро-2020.

Мы были физически не готовы бороться с австрийцами. А это уже не физика, а психология. Большинство игроков должны пересмотреть свое отношение к сборной. Они должны понимать, что они бьются за страну.

Так в футбол играть нельзя. Это - фальшивый футбол».