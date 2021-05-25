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Цыганык: «У Реброва идут серьезные переговоры с «Фенербахче»
Эксперт считает, что тренер покинет Венгрию
12:31
Сергей Ребров / Фото: fradi.hu
Известный эксперт Игорь Цыганык в своей программе «Цыганык Live» заявил, что тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может оказаться в Турции.
«Больше склоняюсь, что Ребров может возглавить свой бывший клуб. Я уже намекал ранее. Сейчас появилась серьезная информация. Думаю, там идут серьезные переговоры. Речь о «Фенербахче».
«Ференцварош» смирился с уходом Реброва и уже нашел ему приемника.
Также Реброва хочет видеть «Кайрат».
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