Тухель – о ничьей с МЮ: «Мы забили два гола, по одному за каждую команду»
Лондонский «Челси» расписал боевую ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер «синих» Томас Тухель в интервью порталу BBC Sport подвел итоги встречи, заявив, что доволен действиями своих подопечных в матче.
«В футболе такое случается. К сожалению, с «Челси» это случилось дважды, то же самое было с «Бернли». Я полностью доволен нашим выступлением. Мы доминировали с первых минут, были агрессивны и атаковали без остановки. К сожалению, мы забили два гола, по одному за каждую команду.
У Рюдигера был хороший момент, если бы он забил, это бы стало фантастическим завершением фантастической игры, но нам придется проглотить результат. Мы играли очень хорошо, и я счастлив.
Мы были очень дисциплинированы и сосредоточены. Я доволен тем, что увидел, находиться на кромке поля было удовольствием. Мы не можем гарантировать результаты, но если мы будем играть так, то сможем увеличить шансы на хороший результат».
Напомним, матч 13-го тура «Бернли» – «Тоттенхэм» перенесен из-за непогоды.
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