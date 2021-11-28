Тухель – о ничьей с МЮ: «Мы забили два гола, по одному за каждую команду»

Томас Тухель / фото - Getty Images

Лондонский «Челси» расписал боевую ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиги. Главный тренер «синих» Томас Тухель в интервью порталу BBC Sport подвел итоги встречи, заявив, что доволен действиями своих подопечных в матче.

У Рюдигера был хороший момент, если бы он забил, это бы стало фантастическим завершением фантастической игры, но нам придется проглотить результат. Мы играли очень хорошо, и я счастлив.

Мы были очень дисциплинированы и сосредоточены. Я доволен тем, что увидел, находиться на кромке поля было удовольствием. Мы не можем гарантировать результаты, но если мы будем играть так, то сможем увеличить шансы на хороший результат».