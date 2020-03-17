Тухель рассказал о будущем Вернера в «Челси»

Томас Тухель и Тимо Вернер / Фото: football365.com

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего лондонцев Тимо Вернере. «Челси» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.



Потом у него был хороший матч с «Эвертоном», с большим количеством шансов забить, что он обычно делает достаточно уверенно. Однако он не забил. Ладно, в той ситуации это было вполне уместно – мы победили. Конечно, это может повлиять на его уверенность в себе, но чему это поможет?

Ясный совет от нас – не сосредотачивайтесь на результате, сконцентрируйтесь на процессе, сделайте несколько правильных решений, отточите технику. Благодаря правильным решениям футболисту легче наработать технику, а дальше мяч сделает все остальное.

Сейчас совершенно нет времени размышлять о том, что будет летом или в следующем году. В данный момент я не понимаю, почему Вернер должен быть расстроен своим положением в «Челси» и почему он может захотеть уйти. Мы дали ему немного времени сыграть с «Лидс Юнайтед». Ему было трудно войти в тот матч, поэтому он был не слишком полезен в последние 20 минут. Но это в целом была не лучшая наша игра.