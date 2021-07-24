Рамирес: «Надеюсь забивать за «Динамо» еще больше мячей, чем в Словакии»
Турецкий гранд анонсировал матч с «Динамо»
Ранее у киевлян отменился один из контрольных поединков
24 июля 15:39
фото - ФК Динамо
«Фенербахче» организует контрольный матч с «Динамо», сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Команды проведут товарищескую игру 4 августа в Стамбуле. Время начала матча пока не сообщается.
Киевляне должны были сыграть поединок с победителями Лиги Европы «Вильярреалом», но из-за вспышки коронавируса в стане «сумбарины» этот матч пришлось отменить.
Вчера «Динамо» не смогло одержать победу в товарищеской игре с «Унионом».
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