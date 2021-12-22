Турецкий клуб досрочно попрощался с бывшим нападающий «Динамо»

Нигериец оказался не нужен клубу

Браун Идейе / фото - Gedy Gist

Турецкий «Гезтепе» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с нигерийским нападающим Брауном Идейе:

«В результате переговоров с нашим игроком Брауном Идейе его контракт был расторгнут. Мы благодарим Идейе и желаем ему успехов в продолжающейся футбольной жизни».

33-летний форвард выступал в турецкой команде с прошлого лета, но в этом сезоне потерял доверие тренерского штаба и почти не выходил на поле.

За полтора года на счету нигерийца 36 матчей, в которых он поучаствовал в пяти голах команды.

Украинскому болельщику Идейе известен своими выступлениями в составе киевского «Динамо», где тот играл в период с 2011-го по 2014-й год.

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