«Тяжелая работа для одинокого нападающего». В Лондоне оценили выступление Ярмоленко

Команда украинца смогла выбить «Манчестер Сити» из Кубка лиги

Андрей Ярмоленко в матче с МС / фото - MCFC

После матча между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» в рамках Кубка английской лиги, портал Football.London оценил игру хавбека «молотобойцев» Андрея Ярмоленко в этой игре:

«Тяжелая работа для одинокого нападающего. Слишком часто принимал неправильные решения, беря игру на себя, вместо того, чтобы сыграть на партнера, который находился в более выгодном положении. Имел один отличный шанс забить, но упустил его из-за лишнего касания».

Лондонцы смогли выбить «горожан» из турнира в серии пенальти, сыграв вничью в основное время.

Ярмоленко провел на поле в той игре 63 минуты, но не отметился голевыми действиями.

Зинченко – лучший игрок «Ман Сити» в матче с «Вест Хэмом», Ярмоленко – один из худших в своей команде.