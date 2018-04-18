У «Шахтера» и «Динамо» сложные задачи. Но они уже совершали потрясающие камбэки в еврокубах

Сейчас, правда, провернуть подобное будет еще труднее

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Игроки «Динамо» празднуют гол в матче с «Эвертоном» / фото – пресс-служба клуба

Положению «Шахтера» и «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы не позавидуешь – поражения 0:3 и 0:2 в первых матчах, фактически, лишают украинские клубы шансов на выход в четвертьфинал. Но ни «горняки», ни киевляне сдаваться не собираются.

Валерий Бондарь: «Для нас еще ничего не закончено. Если не верить, то смысл тогда выходить на поле? Есть второй матч: настраиваемся на него с огромным желанием пройти в следующий раунд».

Илья Забарный: «Не сказал бы, что поражение – это катастрофа. Надеемся на реванш»

12. Столько раз украинским клубам удавалось после поражения в первом матче пройти дальше в еврокубках. Правда, во всех тех случаях отыгрывать приходилось гандикап в один гол. Теперь задача намного сложнее.

Киевский ЦСКА, «Металлист», «Днепр» и, конечно же, «Динамо» и «Шахтер» – эти пять команды совершали еврокубковые камбэки. И горняки, и динамовцы делали это трижды. Перед ответными противостояниями с «Ромой» и «Вильярреалом» стоит вспомнить самые памятные из них.

Виктор Прокопенко настраивает команду на камбэк

«Шахтер» Мирчи Луческу в свое время в 1/8 финала Лиги Европы прошел московский ЦСКА, хоть и уступил в первом матче. Все закончилось победой в турнире. Еще был «Зальцбург» Джованни Трапаттони – поражение 0:1 на выезде и быстрый пропущенный мяч дома. Но квалификацию Лиги чемпионов прошел именно «Шахтер». А помните первый выход «горняков» в группу ЛЧ?

Тогда в последнем раунде квалификации команде Виктора Прокопенко досталась «Славия». Пражская команда победила на выезде и дома, такое ощущение, пыталась отстоять приемлемые 0:0. И им это удавалось. 90 минут. И даже немного дольше.

Уже в компенсированное время «Шахтер» заработал угловой. Один из героев той встрече – вратарь «Славии» Черны – после игры на выходе сбросил мяч на голову Сергею Ателькику, но успел потянуть удар в девятку. А вот удар Андрея Воробья – нет.

В дополнительное время Воробей уже ассистировал. Отдал передачу так, что Ателькин едва на завершил карьеру:

«Можете мне не поверить, но когда Воробей сделал совершенно идеальную передачу, я успел подумать: если не забью – брошу футбол».

Не бросил – забил. Хоть и со второй попытки. «Шахтер» победил на выезде и впервые в своей истории пробился в группу Лиги чемпионов. А Виктор Прокопенко после игры еще и извинялся перед болельщиками:

«Надеюсь, болельщики нас простят, что мы потрепали нервы».

У «Динамо» тоже был выход в группу Лиги чемпионов после поражения в первом матче – дома от «Трабзонспора» 1:2. Но в Турции киевляне быстро расставили все по местам – уже на 28 минуте сделали счет 2:0 и попали в группу с «Реалом», «Ромой» и «Байером» Андрея Воронина.

Но хочется поднять более свежие воспоминания. Команда Сергея Реброва выиграла пять из шести матчей группы Лиги Европы и вышла в плей-офф турнира. Там, казалось, не самый серьезный соперник – «Генгам». Но две вынужденные замены и две красные карточки от киевлян в первом тайме позволили французам победить 2:1.

«Динамо» отыграло весь второй тайм в меньшинстве, и Александр Шовковский попросил болельщиков помочь с созданием большинства в Киеве:

«Сдерживать эмоции нелегко. Мы столкнулись с такой ситуацией впервые. Почти полтора тайма играть вдевятером. Мы проиграли бой, но у нас есть шансы выиграть сражение. Очень прошу болельщиков помочь нам выиграть это противостояние в Киеве. Нам нужен численный перевес на «Олимпийском»!!! Вы будете нашим двенадцатым игроком».

Правда, дома Шовковскому даже пришлось успокаивать фанатов – болельщики начали драку. Но это было уже при счете 3:1 – «Динамо» прошло дальше.

И вот, наверное, главный камбэк киевлян в еврокубках.

Пройти неприятный «Генгам» – хорошо. Но «Эвертон» св основе – это задача посерьезнее. Собственно, бельгиец и сделал результат в первом матче – таранный ассист и пенальти. Бывший полузащитник «Ливерпуля»после той встречи даже осмелился на прогноз:

«Эвертон» переломил ситуацию. Теперь он не упустит своего и даже победит в Киеве – 2:1. Хорош Ромелу Лукаку, я ставлю на то, что он откроет счет в матче».

Нынешний нападающий «Интера», действительно, забил. Но в остальном Реднапп ошибся – гол бельгийца не стал первым в матче, и победить «Эвентону» тоже не удалось.

В том матче «Олимпийский» установил рекорд Лиги Европы – на матч пришло больше 67 тысяч зрителей. Безумные цифры даже не для коронавирусного года. Ярмоленко, Теодорчик, Велозу, Гусев и АНТУНЕЕЕЕШ! Пять мячей «Динамо» отгрузило команде Роберто Мартинеса. Наверное, это уже слишком, но... счет 5:2 устроил бы киевлян и в ответном матче с «Вильярреалом».

И у «Шахтера», и у «Динамо» есть опыт камбэков в еврокубках. Да, в тех случаях поражения были меньше. Но история на то и история, чтобы ее писать и переписывать. Как говорят, шансы есть даже тогда, когда кажется, что их нет.

Все камбэки украинских клубов в еврокубках после поражения в первом матче

Сезон 1998/99. Первый квалификационный раунд Кубка обладателей кубков

ЦСКА Киев – «Корк Сити», Ирландия

Первый матч – 1:2

Второй матч – 2:0

Вылет в следующем раунде от московского «Локомотива» (0:2, 1:3)

Сезон 2000/01. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шахтер» – «Славия», Прага

Первый матч – 0:1

Второй матч – 2:0 (в дополнительное время)

Выход в группу с последующим попаданием в Кубок UEFA и вылетом от «Сельты» в 1/16 финала

Сезон 2003/04. 1-й раунд Kубкa UEFA

«Днепр» – «Гамбург»

Первый матч – 1:2

Второй матч – 3:0

Вылет в третьем раунде Kубкa UEFA (1/16 финала)

Сезон 2004/05. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Динамо» – «Трабзонспор»

Первый матч – 1:2

Второй матч – 2:0

Выход в группу с последующим попаданием в Кубок UEFA и вылетом от «Вильярреала» в 1/16 финала

1-й раунд Kубкa UEFA

«Днепр» – «Маккаби» Хайфа

Первый матч – 0:1

Второй матч – 2:0

Попадание в группу с последующим вылетом от «Партизана» в 1/16 финала

Сезон 2007/08. 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

«Шахтер» – «Зальцбург»

Первый матч – 0:1

Второй матч – 3:1

Попадание в группу

Сезон 2008/09. 1/8 финала Кубка UEFA

«Шахтер» – ЦСКА

Первый матч – 0:1

Второй матч – 2:0

Победа в Кубке UEFA

Сезон 2009/10. 1-й раунд Кубка UEFA

«Металлист» – «Бешикташ»

Первый матч – 0:1

Второй матч – 4:1

Сезон 2010/11. 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

«Днепр» – «Спартак Златибор Вода»

Первый матч – 1:2

Второй матч – 2:0

Вылет от «Леха» в плей-офф раунде Лиги Европы

Сезон 2011/12. 1/8 финала Лиги Европы

«Металлист» – «Олимпиакос»

Первый матч – 0:1

Второй матч – 2:1

Вылет в 1/4 финала Лиги Европы от «Спортинга»

Сезон 2014/15. 1/16 финала Лиги Европы

«Динамо» – «Генгам»

Первый матч – 1:2

Второй матч – 3:1

1/8 финала

«Динамо» – «Эвертон»

Первый матч – 1:2

Второй матч – 5:2

Вылет в 1/4 финала от «Фиорентины»

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua