Маркевич опроверг информацию о переговорах с УАФ
УАФ подтвердила отставку Маркевича. Его заменят Блохин и Михайличенко
В комитете национальных сборных Украины произошли изменения
18:07
Фото: УАФ
УАФ подтвердила отставку главы комитета национальных сборных Украины Мирона Маркевича.
Сообщается, что его заявление об отставке по собственному желанию было принято и удовлетворено. Его место заняли сразу двое сопредседателя. Это Олег Блохин и Алексей Михайличенко.
Новый состав Комитета национальных сборных команд УАФ выглядит так:
- Олег Блохин и Алексей Михайличенко – сопредседатели;
- Олег Протасов – первый заместитель; Анатолий Демьяненко – заместитель;
- члены комитета: Александр Петраков, Виктор Скрипник, Анатолий Бузник, Алексей Таргонский, Александр Черкасов, Сергей Мохник, Владимир Ковянов.
Сообщалось, что Маркевич может возглавить сборную Украины. Также рассматривается кандидатура Александра Петракова.