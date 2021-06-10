В УАФ запустили процесс выдвижения кандидатов на пост президента организации
УАФ ведет переговоры с UEFA касательно того, чтобы оставить слоган «Героям Слава» на футболке сборной Украины
Организация обязала Украину убрать лозунг, так как он является политическим
12:45
Андрей Павелко / Фото: УАФ
УАФ ведет переговоры с UEFA касательно того, чтобы оставить слоган «Героям Слава» на футболке сборной Украины.
Ранее стало известно, что слоган «Слава Украине» и очертания границ Украины останутся на игровой форме сборной Украины, но слоган «Героям слава» в UEFA обязали убрать, так как он несет политический подтекст.
Что на это скажут в России? Другие сборные уже давно играют с контурами своих государств на форме.
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