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UEFA: «Будет ли в 1-м туре Евро-2020 что-то лучше, чем гол Ярмоленко?»

Вингер сборной Украины шикарным ударом поразил ворота Нидерландов
Футбол Евро-2020
10:26
UEFA: «Будет ли в 1-м туре Евро-2020 что-то лучше, чем гол Ярмоленко?»
Андрей Ярмоленко / Фото: UEFA

UEFA отметил гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в 1-м туре группового раунда Евро-2020 в матче с Нидерландами (2:3).

Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.

Обзор матча Нидерланды – Украина.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Андрей Ярмоленко Нидерланды - Украина

Комментарии 1

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14 июня 2021г. 11:35
Гол Яремчука уже лучше! А Ярмоленко (за исключением гола), провел плохой матч, много брака.
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