UEFA: «Будет ли в 1-м туре Евро-2020 что-то лучше, чем гол Ярмоленко?»

Андрей Ярмоленко / Фото: UEFA

UEFA отметил гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в 1-м туре группового раунда Евро-2020 в матче с Нидерландами (2:3).

Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH