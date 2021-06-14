Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
UEFA: «Будет ли в 1-м туре Евро-2020 что-то лучше, чем гол Ярмоленко?»
Вингер сборной Украины шикарным ударом поразил ворота Нидерландов
Андрей Ярмоленко / Фото: UEFA
UEFA отметил гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в 1-м туре группового раунда Евро-2020 в матче с Нидерландами (2:3).
Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.