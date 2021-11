UEFA назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Роберт Левандовски / фото - Eurosport

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Форвард отметился хет-триком и результативной передачей в матче против «Бенфики» (5:2). На награду также претендовали Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Пауло Дибала («Ювентус»).

The irrepressible @lewy_official is your #UCL Player of the Week #UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/BGZ1WMOrAx