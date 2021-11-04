Левандовски хет-триком отправил «Баварию» в плей-офф ЛЧ, разгромив «Бенфику» Яремчука
UEFA назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Форвард «Баварии» отметился хет-триком
18:43
Роберт Левандовски / фото - Eurosport
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Форвард отметился хет-триком и результативной передачей в матче против «Бенфики» (5:2). На награду также претендовали Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Педру Гонсалвеш («Спортинг») и Пауло Дибала («Ювентус»).
The irrepressible @lewy_official is your #UCL Player of the Week #UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/BGZ1WMOrAx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2021
Напомним, Левандовски – первый поляк в истории ЛЧ, сыгравший 100 матчей.
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