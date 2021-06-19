UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
UEFA опроверг информацию, что не будет проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
Лишь часть мероприятий будет отменена
Фото: DW
UEFA опроверг информацию, что не будет проводить в Беларуси матчи под своей эгидой.
«Грядущие матчи UEFA с участием национальных команд и клубов пройдут в Беларуси по расписанию.
Как сообщалось ранее, Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс UEFA в 2021 году в Белоруссии не состоятся»
Ранее Европарламент призвал ЕС приостановить участие Беларуси во всех спортивных соревнованиях.