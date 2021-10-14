Уилшир в 29 лет хочет получить тренерскую лицензию

Полузащитник не хочет завершать карьеру

Фото: Sky Sports

Полузащитник Джек Уилшир получает тренерскую лицензию, сообщает Sky Sports.

29-летний англичанин поддерживает форму на базе «Арсенала». Он летом не смог найти себе команду.

Впрочем, завершать карьеру он не намерен и ищет варианты, чтобы найти клуб зимой.

«На данный момент я получаю тренерскую лицензию, тренируюсь с Арсеналом и помогаю развиваться ребятам из академии. Это, безусловно, то, что мне нравится, и, возможно, это то, на что стоит обратить внимание в будущем, но пока я все еще хочу играть. Я чувствую, что мне еще есть что дать и что доказать, поэтому я не хочу заканчивать игру сейчас и начинать тренерскую карьеру. С Арсеналом я тренируюсь до января. Пока нет новостей ни о каких клубах, но, надеюсь, зимой что-нибудь появится».

Прошлый сезон он провел в «Борнмуте».

Летом он едва не оказался в Серии Б, но не смог подписать контракт с «Комо».