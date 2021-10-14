Главный тренер «Арсенала» признан лучшим наставником АПЛ в сентябре
Уилшир в 29 лет хочет получить тренерскую лицензию
Полузащитник не хочет завершать карьеру
12:10
Фото: Sky Sports
Полузащитник Джек Уилшир получает тренерскую лицензию, сообщает Sky Sports.
29-летний англичанин поддерживает форму на базе «Арсенала». Он летом не смог найти себе команду.
Впрочем, завершать карьеру он не намерен и ищет варианты, чтобы найти клуб зимой.
«На данный момент я получаю тренерскую лицензию, тренируюсь с Арсеналом и помогаю развиваться ребятам из академии. Это, безусловно, то, что мне нравится, и, возможно, это то, на что стоит обратить внимание в будущем, но пока я все еще хочу играть.
Я чувствую, что мне еще есть что дать и что доказать, поэтому я не хочу заканчивать игру сейчас и начинать тренерскую карьеру. С Арсеналом я тренируюсь до января. Пока нет новостей ни о каких клубах, но, надеюсь, зимой что-нибудь появится».
Прошлый сезон он провел в «Борнмуте».
Летом он едва не оказался в Серии Б, но не смог подписать контракт с «Комо».