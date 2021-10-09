Украина еще ни разу не проигрывала Финляндии и забивала ей в каждом из матчей
Сегодня, 9 октября, сборная Украины сыграет с Финляндией в рамках квалификации на ЧМ-2022.
Команды проведут между собой уже четвертую встречу. Украинцы еще ни разу не проигрывали в матчах с финнами. Впервые между собой сборные сошлись в квалификации на прошлый мундиаль. Тогда «сине-желтые» одержали две победы с разницей в один мяч.
12.11.2016 Украина – Финляндия 1:0
11.06.2017 Финляндия – Украина 1:2
Следующий раз сборные встретились в отборе уже на чемпионат мира-2022. В мартовском матче команда еще под руководством Андрея Шевченко расписала ничью.
28.03.2021 Украина – Финляндия 1:1
Таким образом, украинская национальная команда забивала финнам в каждой очной встрече и ни разу не пропускала больше одного мяча.
Игра пройдет на «Олимпийском» стадионе в Хельсинки. Арена потрясла украинцев своей необычностью.
Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00.
Уже стало известно, в какой форме команды выйдут на поле.
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