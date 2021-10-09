Украина еще ни разу не проигрывала Финляндии и забивала ей в каждом из матчей

Это будет уже четвертая встреча между командами

фото - УАФ Сегодня, 9 октября, сборная Украины сыграет с Финляндией в рамках квалификации на ЧМ-2022. Команды проведут между собой уже четвертую встречу. Украинцы еще ни разу не проигрывали в матчах с финнами. Впервые между собой сборные сошлись в квалификации на прошлый мундиаль. Тогда «сине-желтые» одержали две победы с разницей в один мяч. 12.11.2016 Украина – Финляндия 1:0 11.06.2017 Финляндия – Украина 1:2 Следующий раз сборные встретились в отборе уже на чемпионат мира-2022. В мартовском матче команда еще под руководством Андрея Шевченко расписала ничью. 28.03.2021 Украина – Финляндия 1:1 Таким образом, украинская национальная команда забивала финнам в каждой очной встрече и ни разу не пропускала больше одного мяча. Игра пройдет на «Олимпийском» стадионе в Хельсинки. Арена потрясла украинцев своей необычностью. Онлайн трансляция Финляндия – Украина. Начало – в 19:00. Уже стало известно, в какой форме команды выйдут на поле.

Павел Харченко