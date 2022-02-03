Александр Гвоздик поддержал харьковский «Металлист» накануне Winter Cup-2022
Усик: «Ничего, что мы с Гвоздиком слабее профессиональных футболистов – у нас желание огромное»
Супертяжеловес заявил, что не стоит отказываться от любых возможностей
12:07
Фото: ФК Полесье
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале «Перша Ліга» высказался о возможном участии Александра Гвоздика в Winter Cup в составе «Металлиста»:
Мы вчера разговаривали с Александром по этому поводу. У СМИ к этому событию интерес – это круто. Почему бы и нет? Гвоздик провел великолепную профессиональную карьеру, стал чемпионом мира. Сейчас у него закончилось желание заниматься делом, которому он отдал практически всю жизнь.
Алекс мне сказал, что не очень хорош в футболе. Но сказал, что попробует. А почему нет? Если есть возможность, надо ею пользоваться, стесняться и обращать внимание на критику не стоит. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов – у нас зато желание огромное.