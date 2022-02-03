Усик: «Ничего, что мы с Гвоздиком слабее профессиональных футболистов – у нас желание огромное»

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью на Youtube канале «Перша Ліга» высказался о возможном участии Александра Гвоздика в Winter Cup в составе «Металлиста»:



Алекс мне сказал, что не очень хорош в футболе. Но сказал, что попробует. А почему нет? Если есть возможность, надо ею пользоваться, стесняться и обращать внимание на критику не стоит. Ничего страшного, что мы слабее профессиональных футболистов – у нас зато желание огромное.