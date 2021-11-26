«Уверен, что Португалия поедет на ЧМ-2022». Фернанду Сантуш – об итогах жеребьевки стыковых матчей

Фернанду Сантуш / фото - Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результатах жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022, по итогам которых команде Криштиану Роналду предстоит сыграть с Турцией, а в случае успеха сразиться с победителем матча Италия – Северная Македония. Цитирует Сантуша портал RMC Sport.

Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто. Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.

Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира».