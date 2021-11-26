«Уверен, что Португалия поедет на ЧМ-2022». Фернанду Сантуш – об итогах жеребьевки стыковых матчей
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о результатах жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022, по итогам которых команде Криштиану Роналду предстоит сыграть с Турцией, а в случае успеха сразиться с победителем матча Италия – Северная Македония. Цитирует Сантуша портал RMC Sport.
«Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть. Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.
Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто. Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности.
Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира».
Напомним, соперником Украины станет сборная Шотландии.
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