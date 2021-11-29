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В Англию пришел учитель Клоппа и Тухеля. В чем логика назначения Рангника в «Манчестер Юнайтед» посреди сезона?

63-летний немец тренировал только два года за последние десять
Футбол Премьер-Лига (Англия)
19:15
В Англию пришел учитель Клоппа и Тухеля. В чем логика назначения Рангника в «Манчестер Юнайтед» посреди сезона? Мнение
Ральф Рангник / Фото - Sky Sports

Пока футбольный мир замер в предвкушении вручения «Золотого мяча», его немного сотрясла новость, которая стала уже вполне ожидаемой – Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед». До конца текущего сезона немецкий специалист будет занимать пост временного тренера, после чего перейдет на должность консультанта клуба и будет оказывать большое влияние на его дальнейшую стратегию.

Последним местом работы Рангника был московский «Локомотив», где он числился на должности директора по спорту и развитию клуба, хотя конкретный фронт работы немецкого специалиста, похоже, не понимали даже руководители «железнодорожников». Перемены нужны были, в первую очередь, самому Рангнику, поэтому предложение «Манчестер Юнайтед» подоспело очень вовремя.

В Англии сейчас тренд на немецких тренеров. В топ-клубах Премьер-лиги уже работают Томас Тухель и Юрген Клопп, а инсайдеры говорят, что исполнительный директор Эд Вудворд и спортивный директор Джон Мерто являются фанатами Рангника и давно мечтали о его приглашении в «Манчестер Юнайтед».

Сейчас Рангник занят оформлением рабочей визы, поэтому в четверг на матч против «Арсенала» команду, скорее всего, вновь выведет Майкл Кэррик, который вскоре станет помощником Рангника. Однако процесс перемен уже запущен – и есть много вопросов касательно того, принесут ли они «Манчестеру» что-то хорошее.

Рангника ни в коем случае нельзя назвать плохим тренером, однако для того, чтобы он смог внедрить свою идеологию в МЮ, ему потребуется очень много времени – уж слишком все для этого в команде сейчас не подготовлено.

«Команда полна талантов и имеет отличный баланс молодости и опыта, – сказал Рангник после назначения. – Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что наиболее важно, как команда». 

На Рангника рассчитывают в «Манчестер Юнайтед» даже больше как на менеджера. Не зря пост тренера он будет занимать только до конца этого сезона, а должность консультанта – целых два года.

«Он был нашим кандидатом номер один на должность временного менеджера, что отражает бесценные лидерские и технические навыки, которые он привнесет из почти четырех десятилетий опыта в области управления и коучинга.

Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне, а затем еще два года в его роли консультанта», – сказал Мерто.

Помимо всего прочего, взор боссов МЮ упал на Рангника по той причине, что он действительно в свое время стал новатором европейского футбола, а упомянутые Тухель и Клопп стали своего рода уже его учениками. Также здесь можно упомянуть и нынешнего главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, который в «Лейпциге», во многом, как раз работал на фундаменте Рангника.

Именно Рангнику принадлежит идея «гегенпрессинга», которую позже позаимствовал, а сейчас активно применяет в «Ливерпуле» Юрген Клопп. Однако на внедрение такой системы игры Клоппу понадобилось достаточно много времени и тренировок, Рангнику же нужно будет делать все сразу и по ходу чемпионата.

За последние десять лет Рангник работал главным тренером всего два сезона – оба раза в «Лейпциге» в сезонах-2015/16 и 2018/19. До этого и в паузах между заходами на пост рулевого он оставался в клубе и был всецело погружен в построение системы. Более того, даже с другими тренерами, тем же Ральфом Хаззенхюттлем, который, к слову, тоже сейчас тренирует в АПЛ, он работал в одной связке. То есть, грубо говоря, все было наоборот, чем есть сейчас – сначала менеджерская работа, а затем тренерская. Он приходил на уже готовые условия, чего сейчас не будет.

В обратном направлении дать результат будет гораздо сложнее. Тем более, что давать результат ему придется без предсезонки, возглавив команду в самый жестокий с точки зрения графика период года – перед Boxing Day. Что-то поменять в таком режиме, когда футболисты не будут успевать даже восстанавливаться между матчами, не то, что невозможно – нереально. Тем более, что Рангник привык работать поступательно и умеренно, и, несмотря на 63-летний возраст и солидный опыт, менеджером по спасению сезона для топ-клуба он еще никогда не был.

Сезоны Ральфа Рангника в качестве главного тренера

Но самое главное – как Рангник уживется с Роналду. Система «гегенпрессинга» противоречит самой сути Криша. Португальцу внедряться в такую систему было тяжело и в более молодые годы в «Реале» под руководством Рафаэля Бенитеса. Сейчас ждать от него этого еще труднее. А, значит, придется уже Рангнику думать, как адаптировать в свою систему Роналду, чтобы не пойти против его природы. Тем более, что, как минимум, поначалу авторитета в раздевалке у португальца будет даже больше.

С суперзвездами Рангник вообще не работал никогда – и это только усиливает всеобщие опасения.

Фото - Getty Images
Фото - Getty Images

Единственное, что можно предположить – боссы МЮ действительно сделали ставку на перспективу и не будут требовать моментального результата в этом сезоне, хотя команда еще не отпустила далеко лидеров в чемпионате Англии и весной сыграет в плей-офф Лиги чемпионов.

Однако Рангник должен был понимать, что он идет в проблемный на данном этапе топ-клуб, где он не успеет все перестроить под себя до конца сезона. На протяжении ближайших месяцев его будут донимать вопросами вокруг слухов о назначении постоянного тренера, на должность которого сейчас наиболее активно пророчат Маурисио Почеттино и Эрика тен Хага, поэтому спокойной работы, к которой он привык в «Лейпциге» и «Локомотиве», у него точно сейчас не будет. Но именно для своих приемников Рангник сейчас и должен сделать всю «черновую» работу, иначе понять логику его назначения посреди сезона попросту невозможно. А уже затем можно будет спокойно заниматься консультирование. Главное к тому времени – не потерять авторитет и доверие боссов клуба. А сделать в «Манчестер Юнайтед», как показывает практика, это очень легко.

Александр Черненко
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Манчестер Юнайтед Ральф Рангник

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