«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек
Полиция не сумела справиться с толпой
Фото: ESPN
Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами (2:1) состоялась давка перед входом у стадиона, которую полиция не могла контролировать, сообщает ESPN.
По информации источника, многие люди падали, а идущие продолжали на них наступать. Информации о количестве травмированных нет, но известно, что в давке погибли 7 человек.
Остальных в экстренном порядке отвозили в больницу.
Ранее главный тренер одной из африканских сборных раскритиковал организацию проведения Кубка Африки.
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