В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек

Полиция не сумела справиться с толпой

Фото: ESPN

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами (2:1) состоялась давка перед входом у стадиона, которую полиция не могла контролировать, сообщает ESPN.

По информации источника, многие люди падали, а идущие продолжали на них наступать. Информации о количестве травмированных нет, но известно, что в давке погибли 7 человек.

Остальных в экстренном порядке отвозили в больницу.

Ранее главный тренер одной из африканских сборных раскритиковал организацию проведения Кубка Африки.