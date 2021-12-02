В «Динамо» нашли замену для Луческу на случай его ухода в сборную Румынии

Киевляне контактировали с португальским тренером

Абел Феррейра / фото - Goal

Руководство киевского «Динамо» готовится к возможному уходу главного тренера Мирчи Луческу, который может возглавить сборную Румынии.

Как сообщает UOL Esporte, боссы столичной команды контактировали с тренером бразильского «Палмейраса» Абелом Феррейрой.

Источник утверждает, что 42-летний португалец отказал «бело-синим». Также специалист отказал катарскому «Аль-Райяну», аравийскому «Аль-Насрому», турецкому «Фенербахче» и французскому «Бордо».

Феррейра работает в «Палмейрасе» с 2020-го года и уже успел выиграть с командой два Кубка Либертадорес и один Кубок Бразилии.

Португальцем также всерьез интересуется английский «Лидс», который ищет замену для Марсело Бьелсы, чей контракт истекает следующим летом.

Такой симуляции вы еще не видели. Игрок «Палмейрас» упал на газон после прикосновения арбитра и корчился от боли.