Аргентинцы еще перед скандальным матчем знали о требовании исключить из заявок 4 игроков-нарушитилей
В FIFA открыли дело в связи со срывом матча между Бразилией и Аргентиной
Организация инициировала процесс относительно обеих сторон
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В связи со срывом матча отбора на чемпионат мира-2022 между Бразилией и Аргениной было открыто дисциплинарное дело. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.
После анализа официальных отчетов матча между Бразилией и Аргентиной, FIFA подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций. Обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и детально изучена дисциплинарным комитетом FIFA.
September 7, 2021
Напомним, встреча успела начаться, но длилась всего несколько минут. На поле появились полицейские с намерением задержать четырех аргентинских футболистов.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует игроков, попавших в данный скандал.
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