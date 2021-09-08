В FIFA открыли дело в связи со срывом матча между Бразилией и Аргентиной

Организация инициировала процесс относительно обеих сторон

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В связи со срывом матча отбора на чемпионат мира-2022 между Бразилией и Аргениной было открыто дисциплинарное дело. Об этом сообщает пресс-служба FIFA.

После анализа официальных отчетов матча между Бразилией и Аргентиной, FIFA подтверждает открытие дисциплинарного дела в отношении обеих ассоциаций. Обе стороны предоставили запрашиваемую информацию, которая будет собрана и детально изучена дисциплинарным комитетом FIFA.

Напомним, встреча успела начаться, но длилась всего несколько минут. На поле появились полицейские с намерением задержать четырех аргентинских футболистов.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует игроков, попавших в данный скандал.