В «Карпатах» опровергли переход Хачериди

Хотя команда ищет усиление

Фото: ФК Карпаты

«Карпаты» огласили о своих планах на зиму.

Главный тренер команды Андрей Тлумак рассказал о возможных новичках и высказался о возможном переходе Евгения Хачериди.

«Изменения, конечно же, будут. Без свежей крови не обойтись. Да и здоровая конкуренция ни одному клубу еще не помешала. Только не верьте всему тому, что пишут в интернете о «Карпатах». Хачериди? Это обыкновенный фейк. Другие звездные новички? До Нового года - никаких заявлений. Могу только подтвердить информацию о том, что ведем переговоры с экс-защитником «Волыни» Иваном Цюпой и экс-полузащитником тернопольской «Нивы» Игорем Семениной».

«Карпаты» лидируют в своей группе Второй лиги.

Также львовяне могут подписать сына Тлумака.