В компании с Роналду и Вейналдумом. Капитан сборной Украины попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Также в нее включен и Форсберг из Швеции, с которой украинцам предстоит сыграть в 1/8 финала

Олег Шумейко-младший