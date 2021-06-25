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В компании с Роналду и Вейналдумом. Капитан сборной Украины попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Также в нее включен и Форсберг из Швеции, с которой украинцам предстоит сыграть в 1/8 финала
Футбол Сборная Украины
12:57
В компании с Роналду и Вейналдумом. Капитан сборной Украины попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020. 

Вингер в трех матчах отметился двумя голами и одним ассистом. Также в нее включен хавбек национальной команды Швеции Эмиль Форсберг, с которой Украине предстоит встретиться в 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня.

Видео трансляция матча Швеция – Украина. Онлайн трансляция матча Швеция – Украина. Начало – 22:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол) Криштиану Роналду Жоржиньо Вейналдум

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