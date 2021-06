В компании с Роналду и Вейналдумом. Капитан сборной Украины попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020.

Вингер в трех матчах отметился двумя голами и одним ассистом. Также в нее включен хавбек национальной команды Швеции Эмиль Форсберг, с которой Украине предстоит встретиться в 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня.



