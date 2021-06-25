«Вест Хэм» хочет попрощаться с Ярмоленко
В компании с Роналду и Вейналдумом. Капитан сборной Украины попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020
Также в нее включен и Форсберг из Швеции, с которой украинцам предстоит сыграть в 1/8 финала
12:57
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую сборную группового этапа Евро-2020.
Вингер в трех матчах отметился двумя голами и одним ассистом. Также в нее включен хавбек национальной команды Швеции Эмиль Форсберг, с которой Украине предстоит встретиться в 1/8 финала чемпионата Европы 29 июня.
How many of these stars did you have in your #EUROfantasy XI?@JustEatTakeaway | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 24, 2021
Видео трансляция матча Швеция – Украина. Онлайн трансляция матча Швеция – Украина. Начало – 22:00.
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