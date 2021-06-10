МЮ обсуждает с Санчо детали трансфера
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Санчо
Теперь «красным дьяволам» осталось прийти к согласию с «Боруссией»
15:41
Джейдон Санчо / Фото: readfootball.com
Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо к возвращению на Туманный Альбион.
Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, что «Манчестер Юнайтед» согласовал со стороной вингера «шмелей» условия контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.
Теперь «Манчестер Юнайтед» начинает переговоры с «Боруссией». Немецкий клуб оценивает англичанина в 95 миллионов евро.
Напомним, что МЮ заплатит 20 миллионов фунтов стрелингов штрафа за вступление в Европейскую Суперлигу.
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