«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Санчо

Теперь «красным дьяволам» осталось прийти к согласию с «Боруссией»

Джейдон Санчо / Фото: readfootball.com

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо к возвращению на Туманный Альбион.



Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, что «Манчестер Юнайтед» согласовал со стороной вингера «шмелей» условия контракта, который будет рассчитан до лета 2026 года.

Теперь «Манчестер Юнайтед» начинает переговоры с «Боруссией». Немецкий клуб оценивает англичанина в 95 миллионов евро.

Напомним, что МЮ заплатит 20 миллионов фунтов стрелингов штрафа за вступление в Европейскую Суперлигу.