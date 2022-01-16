Экс-игрок сборной Украины: «Работа в «Дженоа» нанесла мощный удар по репутации Шевченко»
В сборной Польши прокомментировали слухи о том, что Шевченко возглавит команду
Днем ранее украинского специалиста уволили из «Дженоа»
Андрей Шевченко / Фото: Sportbox
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о том, что Андрей Шевченко возглавит национальную команду.
- Шевченко может возглавить сборную Польши?
– Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе.
Напомним, Шевченко был уволен из «Дженоа» 15-го января. Фанаты «грифонов» были в шоке.