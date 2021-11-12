Петраков назвал условие, при котором сборная Украины сыграет на чемпионате мира 2022
В сборной Украины впервые за 4 года сыграл футболист «Ворсклы»
Голкипер дебютировал за национальную команду
13:52
Дмитрий Ризнык / фото - УАФ
В контрольном матче со сборной Болгарии (1:1) за сборную Украины дебютировал вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык.
Голкипер стал первым игроком полтавского клуба за четыре года, который сыграл за национальную команду.
До него в последний раз футболку «сине-желтых» надевал Юрий Коломоец, сыграв против Словении в контрольном матче в 2017-м году.
Также Ризнык стал 11-м футболистом «Ворсклы» сыгравшим за сборную Украины.
Напомним, Петраков рассказал, почему дал шанс Ризныку.
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