В сборной Украины впервые за 4 года сыграл футболист «Ворсклы»

Голкипер дебютировал за национальную команду

Дмитрий Ризнык / фото - УАФ

В контрольном матче со сборной Болгарии (1:1) за сборную Украины дебютировал вратарь «Ворсклы» Дмитрий Ризнык.

Голкипер стал первым игроком полтавского клуба за четыре года, который сыграл за национальную команду.

До него в последний раз футболку «сине-желтых» надевал Юрий Коломоец, сыграв против Словении в контрольном матче в 2017-м году.

Также Ризнык стал 11-м футболистом «Ворсклы» сыгравшим за сборную Украины.

Напомним, Петраков рассказал, почему дал шанс Ризныку.