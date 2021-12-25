В случае ухода Деста «Барселона» подпишет другого защитника из Нидерландов

Американец также пришел в команду из Эредевизии

Сержиньо Дест / фото - Marca

«Барселона» хочет расстаться с правым защитником Сержиньо Дестом, так как игрок разочаровал главного тренера Хави.

Каталонцы выставили американца на трансфер, но пока не получили никаких предложений, кроме арендных.

Но если все же удастся продать футболиста, то «сине-гранатовые» уже определились с заменой – они подпишут латераля «Аякса» Нуссаира Мазрауи, сообщает инсайдер Николо Скира.

Марокканец по окончанию сезона станет свободным агентом, что повышает шансы для «блаугранас» подписать его в их непростом финансовом состоянии.

Примечательно, что Дест также был приобретен из «Аякса» в 2020-м году за 21 миллион евро.

В текущем сезоне американец отдал три ассиста на 16 матчей в составе «ссине-гранатовых».

Напомним, форвард «Барселоны» присоединится к аутсайдеру чемпионат Испании.