УАФ ведет переговоры с UEFA касательно того, чтобы оставить слоган «Героям Слава» на футболке сборной Украины
Степаненко: «Новая форма нам очень нравится. Она нравится всей Европе»
Лидер сборной Украины высказался о новой экипировке национальной команды.
12:57
Тарас Степаненко / Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко высказался о новой форме национальной команды. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Форма нам очень нравится. Дизайн классный. Я думаю всем понравилось, не только в Украине, но и во всей Европе и мире. Классная карта на груди».
Напомним, UEFA обязал УАФ убрать слоган «Героям слава» с экипировки национальной команды, сейчас между сторонами идут переговоры.
Что на это скажут в России? Другие сборные уже давно играют с контурами своих государств на форме.
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