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В «Вересе» сообщили, на каком стадионе будут проводиться домашние матчи УПЛ

В Ровно пока продолжается строительство
Футбол Украинская Премьер-лига
16:38
В «Вересе» сообщили, на каком стадионе будут проводиться домашние матчи УПЛ
Фото - Football-stadiums.ru

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, где команда будет проводить домашние матчи в рамках украинской Премьер-лиги.

Уже достигнута договоренность с властными структурами Волынской области, что в новом сезоне домашней ареной «Вереса» станет луцкий стадион «Авангард». Хотя мы все надеемся, что в весенней части чемпионата «Верес» уже будет принимать соперников в Ровно. Пока что грех жаловаться, реконструкция местного стадиона «Авангард» идет полным ходом. Важно, что нет проблем с финансированием.

Что касается молодежного состава (U-19), то мы еще не определились с тем, где он будет дислоцироваться. Сразу три района Ровенской области изъявили желание выступить в роли хозяев календарных матчей, посмотрим, где предложат лучшие условия. Кстати, тренировать дублеров будет известный в прошлом футболист Богдан Самардак, с которым уже подписан контракт.

Футболисты «Вереса» возвратятся из отпуска 15 июня. Первый этап подготовки к новым испытаниям пройдет в Ровно, а второй – в Винниках, где к услугам подопечных Юрия Вирта будут не только качественные поля, но и квалифицированные спарринг-партнеры.

Ранее «Верес» продлил контракты с четырьмя игроками.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Верес Иван Надеин

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