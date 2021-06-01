В «Вересе» сообщили, на каком стадионе будут проводиться домашние матчи УПЛ

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Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о том, где команда будет проводить домашние матчи в рамках украинской Премьер-лиги.

Что касается молодежного состава (U-19), то мы еще не определились с тем, где он будет дислоцироваться. Сразу три района Ровенской области изъявили желание выступить в роли хозяев календарных матчей, посмотрим, где предложат лучшие условия. Кстати, тренировать дублеров будет известный в прошлом футболист Богдан Самардак, с которым уже подписан контракт.

Футболисты «Вереса» возвратятся из отпуска 15 июня. Первый этап подготовки к новым испытаниям пройдет в Ровно, а второй – в Винниках, где к услугам подопечных Юрия Вирта будут не только качественные поля, но и квалифицированные спарринг-партнеры.