Ванат не интересен «Заре»

Форвард покинул «Черноморец»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат пока далек от смены клуба.

Сообщалось, что форвард покинул «Черноморец». Утверждалось, что это ради перехода в другую команду, которой является «Заря».

Впрочем, сообщается, что «Заре» Ванат не интересен. Переговоров по его аренде между «Зарей» и «Динамо» нет.

В «Черноморец» форвард также вряд ли вернется.

Ванат провел 17 матчей в УПЛ в этом сезоне, забив три мяча.