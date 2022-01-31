«Заря» хочет подписать нападающего «Динамо»
Ванат не интересен «Заре»
Форвард покинул «Черноморец»
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат пока далек от смены клуба.
Сообщалось, что форвард покинул «Черноморец». Утверждалось, что это ради перехода в другую команду, которой является «Заря».
Впрочем, сообщается, что «Заре» Ванат не интересен. Переговоров по его аренде между «Зарей» и «Динамо» нет.
В «Черноморец» форвард также вряд ли вернется.
Ванат провел 17 матчей в УПЛ в этом сезоне, забив три мяча.
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