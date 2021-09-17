Сон Хын Мин: «Я раньше болел за «Манчестер Юнайтед»
Варан: «Вернуть «Манчестер Юнайтед» обратно на вершину – большой вызов»
Защитник обозначил цели в новой команде
17 сентября 22:27
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан рассказал Sky Sports о целях в новой команде.
«Я хочу становиться лучше. Новый вызов для меня. Другой турнир, другой менталитет, другая атмосфера. Это все в новинку, но до сих пор я наслаждался каждым днем.
Вернуть «Манчестер Юнайтед» обратно на вершину – большой вызов. Но я чувствую, что люди хотят побеждать, хотят творить великие дела с клубом. И это большая мотивация для меня».
Варана купили у «Реала» летом за сумму около 60 миллионов евро.
В МЮ француз мог оказаться намного раньше.
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