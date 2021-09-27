Луческу продлил контракт с «Динамо» до 2024 года
Вацко: «Футболисты «Руха» вышли на матч с «Динамо» как котята»
Киевляне без труда набрали 3 очка
27 сентября 11:44
фото - ФК Динамо
Украинский комментатор и футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал победу «Динамо» над «Рухом» (2:0) в матче девятого тура УПЛ:
«Мартынюк – опытный футболист, капитан команды. Зачем в эпизоде с пенальти он трогал Гармаша?
«Верес» в сравнении с «Рухом» – вышли на поле воинами. Футболисты «Руха» вышли как котята.
Пришло 15 тысяч болельщиков, и «Рух» играл без желания, без тактики на игру».
Тренер «Руха» Леонид Кучук не стал отрицать явного превосходства столичного клуба и открыло заявил, что результат встречи был объективным.
Напомним, Луческу также высказался по поводу матча с командой из Винников.
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