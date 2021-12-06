Вернидуб: «Ингулец» закрыл все подходы к воротам»

Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался о победном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:0) и текущем положении дел в команде. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам. Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

Моменты у наших ворот? Во-первых, всегда кто-то, где-то ошибается и сразу вылезает голевой момент. Соперник тоже не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации, которые имели угрозы в сторону наших ворот.

Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали на лучший результат событий.