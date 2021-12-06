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Вернидуб: «Ингулец» закрыл все подходы к воротам»

«Заря» довольствовалась минимальной победой
Футбол Украинская Премьер-лига
18:18
Вернидуб: «Ингулец» закрыл все подходы к воротам»
Виталий Вернидуб / Фото - ФК Заря

Защитник «Зари» Виталий Вернидуб высказался о победном матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца» (1:0) и текущем положении дел в команде. Слова центрбека передает пресс-служба клуба.

Достаточно тяжелая игра была. У нас сейчас тяжелый график, потому что игры через два на третий или через три дня на четвертый, поэтому трудно дается. Сил много уходит.

Есть у нас травмированные игроки, они восстанавливаются, поэтому хотим, чтобы они как можно быстрее присоединились к нам. Команда соперника достаточно квалифицированная, закрыла все подходы к воротам, нам было тяжело эту защиту ломать.

Моменты у наших ворот? Во-первых, всегда кто-то, где-то ошибается и сразу вылезает голевой момент. Соперник тоже не просто так играет в УПЛ, достаточно квалифицированная команда, наигрывают разные комбинации, которые имели угрозы в сторону наших ворот.

Сейчас уже последние матчи перед перерывом, поэтому важно играть именно на результат. Особенно зная итоги вчерашних матчей, они нас только подбадривали на лучший результат событий.

Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о кадровых проблемах в команде.

Сергей Стаднюк
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Виталий Вернидуб Заря Ингулец

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