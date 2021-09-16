Вернидуб: «Хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером»
Вернидуб: «В словах Де Дзерби не увидел недооценки «Шерифа»
«Шахтер» сенсационно уступил в первом туре группового этапа ЛЧ
09:01
Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился в эфире MEGOGO мнением о возможной недооценке его команды «Шахтером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).
Мне сложно сказать. В словах главного тренера не увидел недооценки. Он хорошие слова в наш адрес сказал.
Единственное, некоторые футболисты там говорили, что они более быстрые, техничные. Я своим футболистам сказал, что это слова. Есть зеленый газон, на котором нужно показывать и определять, кто сильнее и слабее.
Мои ребята показали, что не уступают ни в скорости, ни в технике. А еще и наоборот выиграли, забили супермячи.
Вернидуб также заявил, что ему хотелось бы с «Реалом» и «Интером» выступить так же, как с «Шахтером».
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