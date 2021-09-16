Вернидуб: «В словах Де Дзерби не увидел недооценки «Шерифа»

Юрий Вернидуб / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился в эфире MEGOGO мнением о возможной недооценке его команды «Шахтером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

Единственное, некоторые футболисты там говорили, что они более быстрые, техничные. Я своим футболистам сказал, что это слова. Есть зеленый газон, на котором нужно показывать и определять, кто сильнее и слабее.

Мои ребята показали, что не уступают ни в скорости, ни в технике. А еще и наоборот выиграли, забили супермячи.