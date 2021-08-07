«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко

Команды украинцев провели матч в рамках предсезонного турнира

Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

В матче предсезонного турнира «Вест Хэм» на своем поле переиграл «Аталанту».

Хозяева забили в конце каждого из таймов. В первом гол оформил Антонио, во втором – Форнальс.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты. Хавбеки итальянцев Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не попали в заявку на игру.

Сообщалось, что 25-летний хавбек близок к аренде в «Специю».

Товарищеский матч

«Вест Хэм» – «Аталанта» 2:0

Голы: Антонио, 45+1, Форнальс, 90

«Вест Хэм»: Фабьянски (Ареоля, 63), Кресуэлл, Диоп, Доусон, Цоуфал (Фредерикс, 63), Райс (Нобл, 63), Форнальс, Соучек (Джонсон, 63), Ярмоленко (Ковентри, 63), Бенрахма, Антонио (Боуэн, 63)

Муссо, Гозенс, Толои, Паломино, Гимшити, Мехли, де Рон, Миранчук, Пашалич, Пикколи, Фройлер.Спортьелло, Гисланди, Да Рива, Дель-Прато, Демирал, Ловато, Муриэль, Песселья, Пессина, Росси, Сапата, Скалвини.