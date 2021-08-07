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«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко

Команды украинцев провели матч в рамках предсезонного турнира
Футбол Украинские легионеры
19:19
«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко
Андрей Ярмоленко / Фото - Getty Images

В матче предсезонного турнира «Вест Хэм» на своем поле переиграл «Аталанту».

Хозяева забили в конце каждого из таймов. В первом гол оформил Антонио, во втором – Форнальс.

Вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и отыграл 63 минуты. Хавбеки итальянцев Руслан Малиновский и Виктор Коваленко не попали в заявку на игру.

Сообщалось, что 25-летний хавбек близок к аренде в «Специю».

Товарищеский матч

«Вест Хэм» – «Аталанта» 2:0

Голы: Антонио, 45+1, Форнальс, 90

«Вест Хэм»: Фабьянски (Ареоля, 63), Кресуэлл, Диоп, Доусон, Цоуфал (Фредерикс, 63), Райс (Нобл, 63), Форнальс, Соучек (Джонсон, 63), Ярмоленко (Ковентри, 63), Бенрахма, Антонио (Боуэн, 63)

«Аталанта» (стартовый состав): Муссо, Гозенс, Толои, Паломино, Гимшити, Мехли, де Рон, Миранчук, Пашалич, Пикколи, Фройлер. Запасные: Спортьелло, Гисланди, Да Рива, Дель-Прато, Демирал, Ловато, Муриэль, Песселья, Пессина, Росси, Сапата, Скалвини.
Сергей Стаднюк
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Теги

Вест Хэм Аталанта Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Виктор Коваленко

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