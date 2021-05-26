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Вейналдум подпишет контракт с «Барселоной» в течение нескольких дней
Соглашение будет рассчитано на три года
14:11
Жоржиньо Вейналдум / Фото - Sky Sports
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум подпишет контракт с «Барселоной» в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Голландец присоединится к каталонскому клубу на правах свободного агента. Через месяц у хавбека истекает текущее соглашение с «мерсисайдцами».
Вейналдум договорился с «Барселоной» о трехлетнем контракте. При этом, руководство «сине-гранатовых» рассчитывает уговорить игрока понизить требования по зарплате.
Ранее партнер хавбека по сборной Нидерландов Мемфис Депай объявил об уходе из «Лиона». Его также сватают в «Барселону».
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