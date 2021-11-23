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Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»

Бразильцем интересовались ведущие клубы Европы
Футбол Примерa (Испания)
23 ноября 21:11
Винисиус рассказал, почему выбрал «Реал», а не «Барселону»
Винисиус / фото - Real Madrid CF

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал Mundo Deportivo, почему в 2018-м году предпочел «Реал» «Барселоне»:

«Два клуба интересовались мной, и я решил перейти в «Реал» из-за их проекта и того, что они сделали для меня.

Я думал, что их проект лучше для меня, и этот клуб для меня был самым привлекательным.

Я всегда любил «Реал», любил Криштиану Роналду и всех игроков. Я сделал хороший выбор и хочу остаться здесь на долгое время».

Бразилец был близок к переходу в стан каталонцев. Вице-капитан «блаугранас» Жерар Пике даже рассказал, как общался с футболистом, когда тот вел переговоры с «сине-гранатовыми». Испанец заявил, что молодой игрок тогда был согласен присоединиться к «Барселоне».

Но в конечном итоге, вингера приобрел «Реал», заплатив за него «Фламенго» 45 миллионов евро.

В скором времени нападающий может подписать со «сливочными» новый контракт, по которому будет получать баснословную сумму.

Павел Харченко
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Теги

Винисиус Жуниор Реал Мадрид (футбол)

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