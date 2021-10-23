Два ключевых защитника «Шахтера» пропустят матч с «Ворсклой»
Вице-президент «Ворсклы»: «Зимой будет усиление»
Команда уже подписала предварительный контракт с одним игроком
Олег Лысак / Фото: ФК Ворскла
Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно.
«Мы точно знаем, кого хотим подписать. Уже есть подписанный предварительный контракт с Андреем Бацулой. Все идет по плану.
Зимой будет усиление точечное».
Бацула играет в Беларуси за минское «Динамо». Зимой у него завершается контракт.
Накануне, полтавчане проиграли «Шахтеру» (0:2).
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