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Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»

Экс-форвард «Шахтера» доволен игрой команды в матче с Боснией
Футбол Чемпионат мира по футболу
08:36
Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»
Андрей Воробей / Фото: Динамомания

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей высказался о победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

«Однозначно я результатом доволен. И в принципе игра давалась украинской сборной. Игрой нашей команды я тоже доволен. Как я и говорил, в этом матче не важно, какой была бы игра. В этом поединке важен был результат. Мы достигли результата и минимальную задачу выполнили. Теперь все еще впереди.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то мягко общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльник дать. Команда немножко преобразилась. А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду, и своей верой он также вселяет свою уверенность в игроков. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию».


Уже известно, какие соперники могут попасть в Украине в стыковых матчах. Возможны 5 вариантов.

Источник: meta-ratings.com.ua Петр Приходько
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Теги

Андрей Воробей сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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