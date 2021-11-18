Воробей: «При Петракове у сборной Украины появился характер, Шевченко мягко общался с игроками»

Андрей Воробей / Фото: Динамомания

Бывший форвард «Шахтера» Андрей Воробей высказался о победе сборной Украины над Боснией и Герцеговиной (2:0) в последнем матче отбора на ЧМ-2022.

Петраков сказал, не важно, каким будет соперник, так как Украина любую команду обыграет и выйдет на мундиаль? Конечно, все возможно. Тем более чувствуется тренерская рука. У сборной Украины появился характер. Возможно, до этого Андрей Николаевич как-то мягко общался с игроками. Сейчас видно, что Петраков в этом плане руководит ребятами. Где-то надо и подбодрить футболистов, где-то, возможно, надо и по подзатыльник дать. Команда немножко преобразилась. А на этом уровне, я считаю, что вообще слабых команд нет. Не важно, с кем мы будем играть. Игра будет очень сложная. Но это очень приятно, что главный тренер верит в команду, и своей верой он также вселяет свою уверенность в игроков. Я думаю, наши игроки должны это понимать. И они ни в коем случае не должны кого-то бояться, например, Италию, Португалию или Швецию».