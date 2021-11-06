Работающий в России Воронин заявил о желании войти в тренерский штаб сборной Украины
Воронин: «Называл темнокожего одноклубника теми словами, которые они ненавидят»
Борьба за права меньшинств тогда еще не была на такой волне, как сейчас
Андрей Воронин / фото - ФК Динамо Москва
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал об отношениях со своими экс-одноклубниками.
Кто-то подкалывал тебя из-за длинных волос?
«Нет. А за что? Раньше, в 80-е, с усами все играли. Опять же, подколы – смотря какие. Мне в «Динамо» и сейчас могут что-то сказать. Шутки бывают разные: хорошие, добрые, а можно пошутить так, что человек воспримет это как оскорбление.
Дело не в волосах или цвете кожи. Когда я играл с темнокожим парнем, я его называл теми словами, которые они ненавидят, когда их так называют. При этом всем: «Брат, брат, брат», и у нас до сих пор хорошие отношения.
А если к нему на улице подойдет кто-то или на поле крикнет слово, которое я говорил, то он полезет драться. Все зависит от того, как ты это говоришь».
Нападающий выступал в составе «Байера», «Ливерпуля» и менхенгладбахской «Боруссии».
Сейчас Воронин работает в тренерском штабе московского «Динамо» и недавно заявил о желании поработать в сборной Украины.