Воронин: «Называл темнокожего одноклубника теми словами, которые они ненавидят»

Андрей Воронин / фото - ФК Динамо Москва

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал об отношениях со своими экс-одноклубниками.

Кто-то подкалывал тебя из-за длинных волос?

Дело не в волосах или цвете кожи. Когда я играл с темнокожим парнем, я его называл теми словами, которые они ненавидят, когда их так называют. При этом всем: «Брат, брат, брат», и у нас до сих пор хорошие отношения.

А если к нему на улице подойдет кто-то или на поле крикнет слово, которое я говорил, то он полезет драться. Все зависит от того, как ты это говоришь».