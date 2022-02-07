«Заря» подписала защитника «Ворсклы»
«Ворскла» отказалась от подписания экс-игрока «Удинезе»
Альхассан покинул расположение команды
Фото: Пердужа
«Ворскла» не подпишет экс-игрока «Удинезе» Масахуда Альхассана.
Защитник не впечатлил тренерский штаб полтавчан на сборе. Он покинул расположение команды.
Как сообщает телеграм-канал «Бей-Беги», Юрий Максимов остался недоволен игроком.
Альхассан выступал в Италии. Он числился в «Удинезе», «Новаре» и «Перудже». Впрочем, закрепиться в Европе не смог. Его последний клуб – ЕНППИ из Египта.
На просмотре продолжает перебывать форвард из Англии.
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